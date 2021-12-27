Новая белорусская Конституция позволит Лукашенко избежать ответственности за действия, совершенные на посту президента

Новая белорусская Конституция позволит Александру Лукашенко избежать ответственности за действия, совершенные на посту президента. Это следует из поправок, которые сегодня опубликовали власти республики. Проект основного закона вынесен на всеобщее обсуждение.

В документе президентство ограничивается двумя сроками, однако поправки вступают в силу только с момента, когда в Белоруссии появится вновь избранный лидер. Кроме того, из Конституции уберут обязательство страны сделать свою территорию безъядерной зоной и соблюдать нейтралитет.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает проект поправок к Конституции Белоруссии формальностью, которая не привнесет больших изменений в права и обязанности людей. Такое мнение Валерий Карбалевич высказал в интервью телеканалу «Дождь*». Валерий Карбалевич добавил, что новую Конституцию изначально предлагалось вынести на референдум в 2025 году, если бы на пост президента взошел кто-то, кроме Лукашенко.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.