В работе Telegram произошел сбой

О неполадках в работе сообщают пользователи мессенджера в ряде крупных российских городов и на Украине, – это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов. Почти половина жалоб связана с приложением Telegram Кроме того, пользователи не могут отправить сообщения или вовсе подключиться к серверу.