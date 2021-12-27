Видеоблогеры выступили в поддержку Юрия Хованского

Они попросили освободить арестованного по подозрению в оправдании терроризма. Соответствующий ролик появился на YouTube канале самого блогера, который сейчас находится в СИЗО. К обращению присоединились Николай Соболев, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов и многие другие. Они считают, что действия Хованского можно охарактеризовать как неуместную сатиру или глупый стеб, но не оправдание терроризма.

Претензии к Хованскому возникли из-за песни о теракте на мюзикле Норд-Ост. Защита настаивает, что он исполнял ее в 2012 году, когда в законе об оправдании терроризма не было упоминания о совершении преступления в интернете.