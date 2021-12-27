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20:04, 27 декабря 2021

Суд отказался считать детей вдовы основателя Natura Siberica наследниками компании

Как пишет сетевое издание «The Bell», третья жена Андрея Трубникова, Анастасия, настаивала на том, что двое ее детей, рожденных до брака, также претендуют на долю в наследстве бизнесмена, так как были на иждивении у него больше года. Если бы иск был удовлетворен, активы предпринимателя делились бы на шесть частей. Также на них претендуют сын и дочь Трубникова от первого брака, дочь от второго и третья жена. Трубников умер в начале этого года. После его смерти в компании разразился корпоративный конфликт.


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