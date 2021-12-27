В Минобороны обвинили НАТО в провокациях, которые могут перерасти в вооруженный конфликт

В качестве примера заместитель главы ведомства Александр Фомин напомнил об инциденте в Черном море с британским эсминцем Дефендер.

Выступая на брифинге Фомин сказал, что военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному столкновению с Россией. В военной стратегии НАТО 2019 года страна прямо определена в качестве главного источника угрозы безопасности.

В середине декабря МИД России представил проекты соглашений со странами НАТО о гарантиях безопасности. Стороны могут обсудить документ 12-го января.

