Экипаж периодически выходит на связь. Поиски ведут в трех районах. Об этом сообщает региональное правительство. Сейчас на территории республики около 13 градусов мороза.
По сведениям источников агентства ТАСС, вертолет МИ-2 совершал облет нефтепровода. На борту находились пилот и пассажир. Они получили травмы.
В Удмуртии шестой час ищут вертолет, совершивший аварийную посадку в лесу
Экипаж периодически выходит на связь. Поиски ведут в трех районах. Об этом сообщает региональное правительство. Сейчас на территории республики около 13 градусов мороза.