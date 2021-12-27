В Удмуртии шестой час ищут вертолет, совершивший аварийную посадку в лесу

Экипаж периодически выходит на связь. Поиски ведут в трех районах. Об этом сообщает региональное правительство. Сейчас на территории республики около 13 градусов мороза.



По сведениям источников агентства ТАСС, вертолет МИ-2 совершал облет нефтепровода. На борту находились пилот и пассажир. Они получили травмы.