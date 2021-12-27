В центре Москвы люди несут цветы к месту гибели главного редактора сетевого издания «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Как передает агентство ТАСС, полицейские уже сняли оцепление.

Просвирнин погиб, выпав с 4 этажа жилого дома на Тверском бульваре. По данным источника, в момент происшествия он мог находиться под действием наркотиков. Чтобы выяснить все подробности, назначена судмедэкспертиза.

В 2017 году издание «Спутник и Погром» в России внесли в список запрещенных и заблокировали как ресурс националистического толка.

