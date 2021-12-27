В Севастополе к новогодним праздникам отказались от QR-кодов

На заседании оперативного штаба губернатор Михаил Развозжаев связал это с улучшением эпидемиологической ситуации. По его данным, в Севастополе первым в стране достигнут нужный уровень коллективного иммунитета – выше 90%. Уже с завтрашнего дня сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании будут не нужны при посещении ресторанов, кинотеатров и других общественных мест. При этом режим повышенной готовности в городе сохранится до 31 января.
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