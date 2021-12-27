Мэр Киева потребовал развернуть систему территориальной обороны города

Во время совещания по безопасности, Виталий Кличко сказал, что заявления и угрозы России, скопление войск у границ побуждают готовиться к разным возможным сценариям, в том числе и к самым худшим. Кличко напомнил, что больше 500 объектов критической инфраструктуры в украинской столице требуют особого внимания — в случае чрезвычайной ситуации их должны взять под охрану силовые ведомства.

В начале нового года в Киеве проведут командно-штабные учения территориальной обороны. Сейчас идет набор резервистов