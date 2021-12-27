В московской мэрии призвали сервисы такси сдержать рост цен в новогодние праздники

По данным газеты «Коммерсантъ», средняя стоимость поездки в городе по сравнению с декабрем прошлого года выросла почти на четверть. Издание отмечает, что традиционное предновогоднее подорожание в этом году проявилось сильнее обычного.

Глава координационного совета профсоюза таксистов Андрей Попков в эфире телеканала «Дождь*» назвал обоснованным повышение цен на такси и высказал радость за своих коллег. Тем, кто не желает переплачивать за такси, Андрей Попков посоветовал купить проездной на автобус.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.