Президент России Владимир путин приехал в Петербург для встречи с главами стран СНГ

Визит главы государства стал одной из причин десяти балльных пробок в городе.

Владимир Путин встретил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Константиновском дворце, который расположен на юго-запад города в Петродворцовом районе. СМИ писали, что именно вояж первого лица стал причиной закрытия въездов на платную дорогу — западный скоростной диаметр. Неформальный саммит глав стран СНГ пройдет вплоть до 29 декабря, его посетят лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана Узбекистана, а также Белоруссии.

Какие дороги перекроют в Петербурге в связи с мероприятием неизвестно. При этом, газета «Коммерсант» пишет, что Владимир Путин сыграет с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко в хоккей. Несмотря на то, что с самого утра чиновники заявили, что намерены интенсивнее чистить город от снега, уже после обеда сервис Яндекс-пробки оценивал дорожную ситуацию на 7 баллов из десяти, а к вечеру пробки достигли максимальной отметки. Впрочем, основной причиной тому может быть предновогодний ажиотаж.

В Кремле подчеркнули, что свое приглашение в Петербург получил и президент Украины Владимир Зеленский, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в вероятности такого визита.