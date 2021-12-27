Погиб основатель националистического интернет-издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин

Его тело обнаружили под окнами жилого дома в центре Москвы.

Просвирнин, по предварительным данным, выпал из окна своего дома на Тверском бульваре. Предположительно речь может идти о самоубийстве. Как утверждает источник агентства ТАСС, в руках у него нашли баллончик и нож, а сам журналист якобы был под действием наркотиков. Сайт «Русской службы Би-би-си» со ссылкой на соседей пишет, что весь день из квартиры Просвирнина доносились крики и ругань. Другие обстоятельства произошедшего не ясны, а власти трагедию пока не комментируют.

Наибольшую известность Просвирнин получил в 2012 году, когда он запустил проект «Спутник и погром», позже ставший интернет-зданием и высказывавшийся о событиях в России с националистической оценкой. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма к России и самопровозглашенные республики Донбасса в конфликте с Украиной. Спустя несколько лет сайт «Спутника и погрома» по требованию Генпрокуратуры был заблокирован. В ведомстве увидели в его материалах пропаганду национальной розни.

Дата и место прощания с Просвирниным пока не известны.