Путин пообещал, что фонд «Круг добра» будет помогать не только детям с редкими заболеваниями, но и взрослым

Президент России пообещал, что благотворительный фонд «Круг добра» будет помогать не только детям с редкими заболеваниями, но и взрослым. По словам Владимира Путина, в бюджете на этот год на эти цели было предусмотрено 60 миллиардов рублей, и в дальнейшем сумма будет только увеличиваться. Главу государства цитирует агентство Интерфакс.

Фонд помощи детям с орфанными заболеваниями финансируется за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15%. Такая ставка распространяется на доходы выше 5 миллионов рублей в год.