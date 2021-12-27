Барельеф Сталина на фасаде «Дома офицеров» в Екатеринбурге установили без согласования с чиновниками

Об этом узнало городское интернет-издание ItMyCity. Его главный редактор Иван Рублёв сказал «Эху Москвы», что убирать это изображение никто не собирается. Рублёв добавил, что пока не известно, на чьи деньги провели реставрационные работы. Барельеф Сталина был на этом доме в советское время, однако, в девяностые годы его сняли и спрятали в подвале.