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18:27, 27 декабря 2021

Около 1 миллиона граждан Таджикистана сегодня живут и работают на территории России на временной основе

Такие данные привел президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Самыми актуальными вопросами на переговорах лидеров двух стран стали укрепление обороноспособности Таджикистана и поддержка экономики, сообщили в Кремле.

Сам же Владимир Путин обратил внимание на то, что в России сегодня проживает не менее 1 миллиона таджиков. При этом они успешно работают и переводят деньги своим родным домой, отметил российский президент.

Путин также отметил, что страны являются надежными союзниками, поэтому Москва оказывает поддержку соседнему государству. В частности, речь шла о военной помощи Таджикистану для укрепления позиций страны на границе с Афганистаном.

В свою очередь Эмомали Рахмон отметил, что Россия остается важным торговым и экономическим партнером государства. Только за последний год товарооборот двух стран увеличился почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Уже завтра, как ожидается, в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча глав государств СНГ.

Эксперт по странам СНГ политолог Аркадий Дубнов считает, что Путин хочет продемонстрировать Западу, что союзники по СНГ поддерживают Россию. «Благодаря Путину, это стало традиционными саммитами в декабре, когда он приглашает коллег по СНГ, тех, кто готов, хочет, может приехать и пообщаться неформально. Это дает возможность, кроме того, провести какие-то двусторонние встречи, которые отдельно готовить довольно проблематично. Ему сейчас очень важно продемонстрировать общность позиций своих коллег по отношению к ультиматуму, который выдвинула Москва Западу. Важно донести до значительного числа западных стран такой месседж, согласно которому этот ультиматум, его положение разделяет большей частью лидеров постсоветского пространства. Это самое главное. Ничего больше от этого саммита ожидать не стоит», — отметил он. По словам Дубнова, некоторые страны СНГ могут не высказать публичное одобрение политике России, поскольку имеют разносторонние отношения с Западом.

Тем временем эксперты предупреждают о кризисе в отношениях между Россией и Казахстаном. Казахстанское интернет-издание «Зона. Кей.Зет» назвала жесткую риторику со стороны российских политиков в отношении Казахстана в числе главных событий года.

Кстати, в день конференции Владимира путина 24 декабря МИД Казахстана объявил об успешных переговорах по стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.


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