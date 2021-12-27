Карельский историк Юрий Дмитриев, занимавшийся расследованием сталинских репрессий, приговорен к 15 годам колонии

Петрозаводский городской суд признал его в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Сам Дмитриев отрицает вину.

Дело против Дмитриева завели в 2016 году. После анонимного заявления у него дома прошли обыски. Силовики обнаружили на компьютере историка несколько сотен фотографий несовершеннолетней приемной дочери. Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии и незаконном хранении огнестрельного оружия. У фигуранта нашли часть ружья, конструкция которого была модифицирована.

Дмитриев претензии следователей отвергал. «Новая газета» писала, что в деле шла речь о девяти снимках, где видны гениталии ребенка. Историк утверждал, что пять из них он сделал для врачей, поскольку дочь жаловалась на боли в паху, а еще четыре – в ответ на просьбу сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.

В 2018 году Дмитриева, который дожидался решения суда под стражей, оправдали по эпизоду с порнографией, но вскоре вновь арестовали и вменили совершение действий сексуального характера в отношении ребенка. В 2020 он был приговорен к 3.5 годам колонии, но после обжалования наказание ужесточили до 13 лет. Дело об изготовлении порнографии ушло на новое рассмотрение, напоминает Euronews.

На приговор в Петрозаводском городском суде приехали коллеги из движения «Мемориал*», которое власти считают иностранным агентом, активисты и политики из Москвы и Петербурга. Судья Екатерина Хомякова удовлетворила требования прокуратуры и ужесточила наказание с 13 до 15 лет колонии строго режима за изготовление порнографии и развратные действия против ребенка. Собравшиеся встретили приговор криками «не виновен».

Дмитриев к решению, похоже, был готов. Все закономерно, «вертикаль власти работает», сказал правозащитник, прежде чем конвоиры вывели его в наручниках из суда.

Защита будет обжаловать решение суда.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.