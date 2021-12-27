Президент Польши наложил вето на законопроект о доле иностранного капитала в СМИ и вернул его в парламент на повторное рассмотрение. Анджей Дуда отказался подписать законопроект, который польские депутаты одобрили еще в середине декабря. Инициатива запрещает выдачу лицензии на вещание в стране тем иностранным компаниям, которые не имеют собственного представительства в Евросоюзе. Также зарубежный бизнес не сможет владеть контрольным пакетом акций в польских СМИ.

Проект закона активно поддерживают представители правящей партии «Право и справедливость». По их словам, иностранные предприниматели с помощью своих медиаресурсов вмешиваются во внутреннюю политику государства, серьезно влияя на исход общественных дискуссий. Оппозиция, в свою очередь, инициативу осуждает, предупреждая, что подобная политика может привести к установлению в будущем государственной цензуры, в том числе в интернете.

Предложение вызвало негодование и в обществе: в декабре тысячи поляков вышли на акции протеста против законопроекта, сообщает британская газета The Guardian. Крупный митинг прошел у президентского дворца. Участники потребовали от главы государства наложить вето на инициативу. Протестующие считают, что проект закона направлен на ограничение свободы СМИ, в частности новые правила могут повлиять на работу телеканала TVN24, пользующегося популярностью у оппозиции и принадлежащего американской медиакомпании Discovery. Более 1,5 млн человек подписали в интернете петицию в защиту этого СМИ. The Guardian отмечает, что законопроект испортил отношения между Польшей и Соединенными Штатами во время нарастания напряженности в Восточной Европе. В Вашингтоне также призывали польского президента отказаться от подписания законопроекта. В США утверждают, что предлагаемые ограничения могут подорвать уверенность иностранных инвесторов в защите прав собственности и неприкосновенности контрактов в Польше.

Еврокомиссия назвала инициативу еще одним сигналом о неуважении польскими властями верховенства закона и демократических ценностей.