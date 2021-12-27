В Верховной Раде Украины отреагировали на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украины к России

Депутат Владимир Арьев заявил, что Украина готова ответить на любые действия главы Чечни. «Ничего вразумительного от Рамзана Кадырова мы, в общем, не ожидали. Но я могу абсолютно однозначно сказать: пускай только сунется. И тогда все посмотрят, насколько эта земля украинская и сколько неприятностей она может принести. А то, что на Украине хороший чернозем, так это из-за того, что тут было достаточно много врагов», — сказал депутат.

Другой депутат, Алексей Гончаренко, предложил Кадырову выступить в Международном трибунале в Гааге.

Громкие заявления главы Чеченской республики связаны с приближением транзитного периода в российской политике. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Глеб Павловский. По его словам, Рамзан Кадыров таким образом добивается участия в определении будущего страны. Павловский заметил, что немногие главы регионов позволяют себе выступать на политические темы.