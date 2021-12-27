Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии

Его осудили по статьям о разжигании вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии.

Дудникову назначили тот срок, который просила белорусская прокуратура. Он всего лишь на год меньше максимального наказания по тем статьям, по которым проходил Дудников. Его адвокат Антон Гашинский говорит, что после вынесения приговора защита сразу попытается запустить процедуру экстрадиции Дудникова в Россию.

Защитник также сказал, что планирует обжаловать приговор. Гашинский уточнил, что на сегодняшнее заседание не пустили российского консула. Все дело слушалось в закрытом режиме. Белорусские следователи утверждают, что Дудников был одним из администраторов телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны», который белорусские власти считают террористическим. На этом ресурсе россиянин якобы формировал отрицательный образ представителей власти и склонял к противоправным действиям. Поводом послужил выход протестных видеороликов, которые своим голосом озвучил Дудников. Изначально он свою вину не признавал, однако затем, по его словам, силовики пытками вынудили его пойти на сотрудничество со следствием. Сам Дудников переехал жить в Белоруссию из России еще осенью 2019 года, он был задержан этой весной.

Российские власти и сотрудники консульства пока никак не комментировали сегодняшний приговор Дудникову.