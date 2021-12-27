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18:07, 27 декабря 2021

Журналист Русской службы ВВС Андрей Захаров, признанный иностранным агентом, уехал из России

О причинах журналист рассказал в видео, которое опубликовала Русская служба ВВС.

«Вообще, иностранное агентство – это большое количество достаточно обременительных процедур. Как то нужно ставить дисклеймер на всех своих постах, сдавать финансовую отчётность, создавать юрлицо. Изначально планировалось, что я поговорю об этих трудностях с другими иноагентами в Москве, в студии. Но потом я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь. Пока непонятно с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами. Неважно. Теперь придётся говорить с иноагентами отсюда из Лондона», — сказал Захаров.

Комментариев ВВС в связи с отъездом журналиста пока не последовало. Ранее телерадиокомпания заявляла о том, что категорически не согласна с решением российских властей о включении Андрея Захарова* в реестр СМИ-иностранных агентов. В заявлении подчеркивалось, что в мире широко известная репутация ВВС как независимого и заслуживающего доверия источника информации.

Андрей Захаров* автор нескольких расследований, которые вызвали широкий резонанс. Захаров известен сразу несколькими материалами, касающимися так называемой «фабрики троллей» в Санкт-Петербурге. В расследованиях, выходивших в журнале и интернет-издании РБК, говорилось, в частности, о попытках структуры, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, влиять на президентские выборы в США в 2016 году. Схожие по теме материалы публиковались и на сайте «Русской службы Би-би-си».

Кроме того, Захаров является одним из соавторов расследования, в котором рассказывается о биографии Александра Мишкина – одного из подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Журналист также занимался темой отравления политика Алексея Навального летом прошлого года. Еще одна вызвавшая широкий резонанс публикация касалась данных о возможной третьей дочери президента Владимира Путина, о которой никогда не сообщалось официально, и о ее матери, которая, как утверждалось, входила в ближний круг главы государства.

В этом году Андрей Захаров* был автором или соавтором еще нескольких крупных расследований – в частности, в одном из них говорилось о роли государства в строительстве так называемого «дворца Путина». В другом, вышедшем неделю назад, речь идет о борьбе российских властей с публикациями в западных соцсетях об акциях в поддержку Алексея Навального.

Российские власти признали Андрея Захарова* иностранным агентом в начале октября.

В свою очередь президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российский закон об иностранных агентах более либеральный, чем американский. Путин утверждал, что российский закон не предусматривает уголовную ответственность для иностранных агентов.

Слова президента не соответствуют действительности, — сказал «Эху Москвы» журналист Сергей Смирнов*, признанный иностранным агентом. Смирнов* также отметил, что попавшим в реестр иностранных агентов приходится создавать юридическое лицо и ежеквартально готовить отчетность на 90 листах.

В нынешних условиях непонятно, на какие темы журналисты вообще могут писать, — такое мнение высказал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире Радио Свобода*. Муратов добавил, что Министерство юстиции заранее не предупреждает о внесении того или иного лица в список иностранных агентов. Соответствующие указания ведомству дает ФСБ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что российское законодательство об иностранных агентах может быть скорректировано. Возможно, следует объявить своего рода амнистию тем, кто перестал получать иностранную поддержку, – добавила Матвиенко. Она предлагает вернуться к этому вопросу после новогодних каникул.    

* Андрей Захаров - СМИ, признанное иностранным агентом. Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом. Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.


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