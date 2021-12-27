Дубнов: Саммитом лидеров СНГ Путин хочет показать Западу единую позицию союзников РФ по международной безопасности

Неформальный саммит лидеров стран СНГ состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге. Эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов считает, что этим саммитом Владимир Путин хочет продемонстрировать Западу, что союзники одобряют позицию России по международной безопасности. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам А.Дубнова, именно этот неформальный саммит важен для президента РФ, чтобы продемонстрировать общность позиций большинства лидеров стран постсоветского пространства к озвученным Москвой Западу предложений по гарантиям безопасности.

«Благодаря Путину, это стало традиционными саммитами в декабре, когда он приглашает коллег по СНГ, тех, кто готов, хочет, может приехать и пообщаться неформально. Это дает возможность, кроме того, провести какие-то двусторонние встречи, которые отдельно готовить довольно проблематично. Ему сейчас очень важно продемонстрировать общность позиций своих коллег по отношению к ультиматуму, который выдвинула Москва Западу. Важно донести до значительного числа западных стран такой месседж, согласно которому этот ультиматум, его положение разделяет большей частью лидеров постсоветского пространства. Это самое главное. Ничего больше от этого саммита ожидать не стоит», — отметил он.

А.Дубнов добавил, что некоторые страны СНГ могут не высказать публичное одобрение политики России, поскольку сами имеют разносторонние отношения с Западом.

В рамках саммита, отметил эксперт, также может пройти ряд двусторонних встреч.