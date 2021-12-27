Умер журналист и основатель интернет-издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин

Главный редактор издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин погиб, выпав из окна жилого дома на Тверском бульваре в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах. Просвирнину было 35 лет.



«Предположительно, из окна на Тверском бульваре около магазина «Армения» выпал Егор Просвирнин — главный редактор издания «Спутник и погром», — сказал собеседник агентства.



Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что мужчина погиб, выпав из окна дома на Тверском бульваре. В соцсетях опубликовали фотографию, сделанную на месте ЧП.



Адвокат основателя издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина подтвердил РИА Новости его гибель. «Мне позвонили его родственники и сообщили эту информацию», — сказал адвокат Матвей Цзен, отметив, что подробности ему неизвестны.



Просвирнин был главным редактором издания «Спутник и погром», которое в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.