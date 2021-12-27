Смирнов: Слова Путина о том, что в РФ нет уголовной ответственности за несоблюдение законов об иноагентов – неправда

Слова президента о том, что в России нет уголовной ответственности за несоблюдение законов об иностранных агентов – это неправда. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Сергей Смирнов*, за нарушение этих законов в России можно получить срок.

«Путин врет, когда говорит, что у нас нет уголовной ответственности. У нас есть уголовная ответственность для иностранных агентов — до 2-х лет в случае невыполнения условий. А эти условия совершенно непонятно, как сформулированы. И до 5-ти лет, если эти условия каким-либо образом затрагивают обороноспособность. Как это у нас нет? Советую президенту чаще открывать уголовный кодекс, и чаще открывать указы, которые он подписывает, потому что он сам подписывал указ о введении уголовной ответственности для иноагентов», — сказал он.

С.Смирнов* также отметил, что само по себе попадание в этот реестр – это тяжело, поскольку приходится создавать юридическое лицо и каждый квартал готовить отчетность на 90 листах. По словам журналиста, для людей, работающих в СМИ, это особенно трудно, поскольку у многих из них нет опыта такой деятельности.

«Это большая бюрократическая отчетность, она на 90 листах. Мало того, никто нигде не инструктирует, не объясняет, что надо сделать, ты должен заносить все свои траты, все свои поступления, которые приходят на счета. Обычно человек этим не занимается. Это, конечно, такая тяжелая штука. Мало того, это ведь надо будет проводить аудит, надо делать компании тем, у кого не было юридического лица, основывать новые компании, это тоже все большая бюрократическая штука, и вообще занимает довольно много времени. Это я не говорю о пометках в соцсетях, а только бюрократическая нагрузка. Плюс, в любом случае, все мои расходы становятся прозрачными, это тоже полнейшая дискриминация и вмешательство в личную жизнь», — сказал он.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.