Правозащитники раскритиковали законопроект против пыток заключенных

Заявление опубликованное в Facebook фонда «Общественный вердикт*», подписали представители Московской Хельсинкской группы, Комитета против пыток и других организаций. Авторы обращения призвали ввести в Уголовный кодекс отдельную статью о пытках в соответствии с определением преступления, которое дает ООН, не применять в отношении таких преступлений сроков давности, ввести квалифицирующие признаки и изменить существующие статьи о принуждении к даче показаний и превышении полномочий с применением насилия.

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