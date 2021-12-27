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17:03, 27 декабря 2021

Признанный российскими властями иностранным агентом журналист Андрей Захаров уехал в Англию из-за слежки

Об этом он рассказал на видеозаписи, которую опубликовала британская медиакомпания «Би-Би-Си».

«Вообще, иностранное агентство – это большое количество достаточно обременительных процедур. Как то нужно ставить дисклеймер на всех своих постах, сдавать финансовую отчётность, создавать юрлицо. Изначально планировалось, что я поговорю об этих трудностях с другими иноагентами в Москве, в студии. Но потом я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и вынужден был уехать в Лондон, где сейчас и нахожусь. Пока непонятно с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами. Неважно. Теперь придётся говорить с иноагентами отсюда из Лондона», — сказал Захаров.

С начала года российские власти признали физическими лицами-иноагентами около ста человек.


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