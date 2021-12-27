СМИ:Барельеф Сталина в Екатеринбурге установлен без согласования с Управлением госохраны объектов культурного наследия

Барельеф Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге установлен без согласования с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор интернет-издания It's My City в Екатеринбурге Иван Рублев.

«Мы написали запросы в Минобороны, в управление госохраны памятников архитектуры. Никакие работы по возвращению барельефа Сталина не были согласованы с управлением госохраны. Мы получили ответ от министерства обороны, в котором нам ясно дали понять, что убирать барельеф они не собираются, они называют это попыткой вернуть зданию его исторический облик», — сказал он.

Журналист отметил, что изображение Сталина появилось на здании в декабре.

«Барельеф Сталина появился на Доме офицеров Центрального военного округа, это здание принадлежит министерству обороны. <...> Незаметно для всех его туда поставили. Барельеф находился там до 90-х годов, в 90-е годы его демонтировали, все это время он лежал в подвалах этого Дома офицеров. В декабре вернули точную копию барельефа. И, естественно, у жителей многих это вызвало недовольство и мы, в частности, как журналисты, создали петицию о том, чтобы барельеф поскорей убрали, поскольку посчитали его открытым издевательством в адрес тех сотен тысяч людей, которые были репрессированы. В том числе и самих военных, которые подверглись расстрелам и арестам в сталинские годы». – заключил он.