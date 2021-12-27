Кировский районный суд Уфы прекратил административное дело в отношении Лилии Чанышевой

Соратницу оппозиционера Алексея Навального обвиняли в нарушении закона об иноагентах.

Защита пока не получила на руки мотивировочную часть постановления, поэтому до сих пор не известно, в связи с чем суд принял решение прекратить производство, рассказал «Новой газете» адвокат Рамиль Гизатуллин. На данный момент понятно лишь, что в инстанции сослались на «иные обстоятельства, при наличии которых лицо освобождается от административной ответственности».

Протокол на Лилию Чанышеву был составлен летом этого года после того, как Минюст провел внеплановую проверку «Фонда защиты прав граждан*», который власти считают иноагентом. Согласно позиции силовиков, соратница Навального, будучи директором этого фонда в 2020 году, получила из Канады свыше 35 тысяч долларов, однако не отправила в Минюст заявление о включении организации в реестр НКО-иноагентов.

Защита в свою очередь указывала, что в материалах дела нет документов, которые подтверждали бы, что иностранное финансирование проходило именно через руководителя фонда.

В отношении Лилии Чанышевой также возбуждено уголовное дело. Её обвиняют в создании экстремистского сообщества. По этим обвинениям ей грозит до 10 лет лишения свободы.

* Фонд защиты прав граждан - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.