Депутат Верховной Рады Арьев считает высказывание Кадырова о присоединении Украины к Чечне неадкватным

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил, что не считает высказывание Рамзана Кадырова о присоединении Украины к Чечне адекватным. Как сказал Арьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Украина готова ответить на любые действия главы Чечни, если они последуют.

«Ничего вразумительного от Рамзана Кадырова мы, в общем, не ожидали. Но я могу абсолютно однозначно сказать: пускай только сунется. И тогда все посмотрят, насколько эта земля украинская и сколько неприятностей она может принести. А то, что на Украине хороший чернозем, так это из-за того, что тут было достаточно много врагов», — сказал депутат.