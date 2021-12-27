ФАС признала крупнейших поставщиков металлоопроката виновными в сговоре

В ведомстве считают, что семь компаний долгое время поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой более двух с половиной миллиардов рублей. Власти начали проверку после многочисленных жалоб на подорожание стройматериалов.

Всем участникам сговора уже выданы предписания. Виновным грозят оборотные штрафы в размере до 4% от выручки. Кроме того, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья об ограничении конкуренции предполагает не только многомиллионный штраф, но и лишение свободы.