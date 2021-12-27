Семья ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, настояла на проведении процесса над ним посмертно

Родственники будут добиваться признания его невиновности, — пишет Новая газета. Предположительно знакомиться с материалами дела защита начнет в конце зимы или весной.

Кудрявцев был задержан летом 2018 года. Следствие утверждало, что ранее он передал бельгийскому научному институту сведения, которые могли быть использованы для создания оружия. Ученый же настаивал, что больше 20 лет не имел доступа к секретной информации.

В прошлом году на фоне болезни следствие по делу было приостановлено, меру пресечения отменили. В апреле Кудрявцев в возрасте 77 лет скончался.