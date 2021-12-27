В Подмосковье фигуранты дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ получили сроки до 20 лет

Всего приговоры вынесены девятерым. Все они намерены обжаловать приговор, — сообщает агентство ТАСС. Бывший спецназовец Никита Белянкин, участвовавший в боевых действиях в Сирии, был убит в подмосковной деревне Путилково в июне 2019 года. Он вступился за двух человек, которых избивала группа людей, после чего его самого ударили ножом в область сердца.
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