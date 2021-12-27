В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию страны

Государственными языками названы белорусский и русский, — передает государственное агентство БелТА. Президент республики может быть смещен с должности всебелорусским народным собранием. Также предусматривается, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Сейчас президент Белоруссии может избираться неограниченное количество раз. Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой. Планируется, что конституционный референдум пройдет не позднее февраля будущего года.

