Федеральный центр не во всем учел позицию Татарстана при принятии закона о региональной власти

Об этом сказал глава региона Рустам Минниханов. Минниханов отметил, что закон уже принят, и позиция регионального парламента по нему известна. По его убеждению, есть некие исторически сложившиеся вещи, однако глава республики подчеркнул, что все в регионе будут следовать букве закона неукоснительно. Вместе с тем, в ходе сегодняшней пресс-конференции он напомнил, что, например, во время внесения поправок в Конституцию была создана комиссия, и вся процедура, по словам Минниханова, прошла очень позитивно. Однако глава Татарстана посетовал, что в ходе рассмотрения закона об организации публичной власти на местах 60 местных депутатов из 70 проголосовали против этих изменений.

Закон был подписан президентом на прошлой неделе. В нем прописан единый подход к наименованию органов государственной власти в регионах. Высшее должностное лицо в субъекте теперь не может называться «президентом», а именуется «главой субъекта России», высший исполнительный орган отныне называется «правительством субъекта».

Изменения в статьи о названии и полномочиях глав регионов, как пишет газета РБК, начнут действовать только с июня следующего года.