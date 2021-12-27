Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему спецкору газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Он останется в СИЗО до 7 апреля 2022 года. Сафронова обвиняют в госизмене. Виновным себя он не признаёт. К этому моменту расследование дела завершено. Стороны знакомятся с материалами.

Сестра журналиста Ивана Сафронова Ирина Ковязина отметила «Эху Москвы», что сегодняшнее заседание будет формальной процедурой продления ареста. Ковязина добавила, что не знает причину долгого нахождения Сафронова под стражей, сама узнаёт информацию из СМИ и из того, что могут давать адвокаты.