Журналист BBC Андрей Захаров, признанный ранее иностранным агентом, вынужденно покинул Россию

Пополнивший в октябре этого года реестр СМИ-иностранных агентов Захаров сейчас находится в Лондоне. О причинах эмиграции он рассказал в сюжете BBC, где рассказывалось о судьбе его коллег, который получили от Минюста аналогичный статус.

По словам журналиста, за ним в последнее время следили, возможно, из-за расследования о деятельности хакеров из группировки Evil Corp, которая известна кражей средств с американских счетов. О перспективе возвращения в Россию и возможности обращения в отечественные силовые структуры корреспондент BBC не говорил.

Признанный иностранным агентом Андрей Захаров* – автор ряда резонансных расследований. Ему принадлежит публикация о так называемой «фабрике троллей», которую связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. До BBC журналист работал в интернет-издании «Проект», деятельность которого в России признана нежелательной.

В самой BBC отъезд из России своего журналиста не комментировали.

* Андрей Захаров - СМИ, признанное иностранным агентом.