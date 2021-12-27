Суд в Минске приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии

Его осудили по статьям о разжигании вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии.

Фактически Дудникову назначили ровно тот срок, который просила белорусская прокуратура. Он всего на 1 год меньше максимальной санкции по вменяемым статьям. Пока не ясно, будет ли защита россиянина обжаловать приговор. Вместе с тем ранее адвокат Дудникова Антон Гашинский говорил, что планирует добиваться помилования или экстрадиции своего подзащитного в Россию.

Белорусские следователи утверждают, что Дудников был одним из администраторов телеграм-канала «Отряды гражданской самообороны», где он якобы формировал отрицательный образ представителей власти и склонял к противоправным действиям. Поводом послужил выход протестных видеороликов, которые своим голосом озвучил россиянин. Сам он свою вину изначально не признавал, однако затем, по его словам, пошел на сотрудничество со следствием из-за пыток. Сам Дудников переехал жить в Белоруссию из России еще осенью 2019 года, он был задержан этой весной.

Российские власти пока не комментировали приговор Дудникову.