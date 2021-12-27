ФСИН поддержала идею обязательного обучения несовершеннолетних, оказавшихся в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний поддержала идею обязательного обучения несовершеннолетних, оказавшихся в СИЗО. С законодательной инициативой выступили депутаты Мосгордумы. Они предлагают привлечь школьных педагогов для занятий в очной или дистанционной форме, — пишет газета «Коммерсантъ».