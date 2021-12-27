Мособлсуд вынес приговоры девяти фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина

Московский областной суд вынес приговоры девяти фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда , максимальный срок, 20 лет колонии, получил Сергей Ходжоян, который нанес Белянкину смертельный удар ножом. Защита фигурантов намерена обжаловать приговор, называя его излишне суровым.