Президент Польши наложил вето на закон о теле-радиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм

Президент Польши Аджей Дуда наложил вето на закон о теле-радиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм. Закон ограничивает участие иностранного капитала в теле— и радиокомпаниях, вещающих на территории Польши.



Оппозиция считает, что ведется атака на свободу СМИ, чтобы прекратить вещание неугодного телеканала ТVN, которым владеет американская компания Дискавери.