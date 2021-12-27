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15:32, 27 декабря 2021

Президент Польши наложил вето на закон о теле-радиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм

Президент Польши Аджей Дуда наложил вето на закон о теле-радиовещании и вернул его на повторное рассмотрение в Сейм. Закон ограничивает участие иностранного капитала в теле— и радиокомпаниях, вещающих на территории Польши.

Оппозиция считает, что ведется атака на свободу СМИ, чтобы прекратить вещание неугодного телеканала ТVN, которым владеет американская компания Дискавери.


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