Новым главой МЧС может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин

Информация о том, что возглавить ведомство может Алексей Дюмин, появилась у интернет-издания Readovka. Оно ссылается на информированный источник, объявлено же об этом будет в ближайшее время. Однако агентству РИА Новости в правительстве Тульской области не стали комментировать слухи о возможном назначении, отметив, что такой информацией там не располагают.

Министерство по чрезвычайным ситуациям фактически находится без постоянного руководителя с 8 сентября, когда Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Временным исполняющий обязанности главы ведомства бы назначен первый заместитель Александр Чуприян.

Что же касается Алексея Дюмина, который теперь может занять место главы ведомства, он много лет проработал в ФСБ, состоял в рядах личной охраны президента Владимира Путина, сопровождая его на различных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом. В частности, он был на саммитах G7 и G20.

Тульской областью Алексей Дюмин руководит последние 6 лет.