ЦБ отрицает, что с января планирует запрашивать данные от кредитных организаций о переводах между физическими лицами

Центробанк отрицает, что с января планирует запрашивать данные от кредитных организаций о переводах между физическими лицами. Регулятор утверждает, что это коснется только нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.



Бывший министр экономики Андрей Нечаев считает, что выявить мошенников таким образом будет сложно. Нечаев предположил, что решение Центробанка может быть связано с желанием собирать дополнительные деньги с доходов.