Мосгорсуд еще на 3 месяца продлил арест журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене

Под стражей он находится уже почти полтора года.

Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме. Это связано с секретностью дела против Сафронова. При этом, как пишет газета «Коммерсантъ», в зал впервые не пустили родных и близких журналиста и действующего советника главы «Роскосмоса» даже на оглашение постановления. В инстанции это объяснили коронавирусными ограничениями.

Теперь Сафронов будет содержаться в СИЗО как минимум до 7 апреля. Его защита, как ожидается, обжалует арест, передает агентство ТАСС. Бывшего сотрудника газет «Ведомости» и «Коммерсантъ» обвиняют в передаче западным странам некоей секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Как утверждает ФСБ, Сафронов был завербован представителем чешских спецслужб.

Сам обвиняемый все претензии отвергает. В настоящее время он знакомится с материалами дела. При этом, по словам его адвоката Дмитрия Талантова, следствие уже в январе может попросить суд ограничить Сафронова и его защиту во времени ознакомления с сутью обвинения. Это юрист называет «абсурдом» и настаивает, что пока не увидел в деле материалов, говорящих о причастности журналиста к госизмене.

В ноябре ФСБ добавила в окончательное обвинение Сафронову эпизод, связанный с опосредованной передачей секретных сведений Германии. Журналист это также отрицает.