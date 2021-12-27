Журналист «Русской службы Би-би-си» Захаров, внесенный в реестр СМИ-иноагентов, уехал из России

Журналист Русской службы Би-би-си Андрей Захаров*, внесенный в реестр СМИ-иностранных агентов, уехал из России. Он утверждает, что заметил за собой беспрецедентную слежку в Москве. Журналист сообщил об этом в видео, которое опубликовала Русская служба Би-би-си.

Андрей Захаров* – журналист из Санкт-Петербурга. Он автор расследования о предполагаемой третьей дочери президента России.

Комментариев Би-би-си в связи с отъездом журналиста пока не последовало. Ранее телерадиокомпания заявляла, что категорически не согласна с решением российских властей о включении Андрея Захарова* в реестр СМИ-иностранных агентов. В заявлении подчеркивается, что в мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации.

* Андрей Захаров - СМИ, признанное иностранным агентом.