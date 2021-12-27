«Мемориал»*: Ужесточение приговора историку Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима является неправовым решением

Ужесточение приговора карельскому историку Юрию Дмитриеву до 15 лет колонии строгого режима является неправовым решением. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международного «Мемориала»* Ян Рачинский.

«После двух оправдательных приговоров по тому же обвинению судья, не особенно утруждаясь изучением материалов, выносит обвинительный приговор, в точности такой как хочет прокуратура. Думаю, что это неправовое решение будет отменено несомненно со временем. Вопрос только в том, сколько времени на это потребуется. Не хотелось бы, чтобы это затянулось как при советской власти, когда людям реабилитации приходилось дожидаться десятилетиями. Дальше будет естественно обжалован этот приговор, поскольку это приговор первой инстанции и дальше будет пытаться обжаловать его всеми возможными способами. Мы по-прежнему убеждены в невиновности Юрия Дмитриева и будем добиваться его освобождения. Я не исключаю, что к этому присоединится чуть погодя и его дочь, когда она сможет самостоятельно оценить все происходившее», — сказал он.

Петрозаводский городской суд приговорил карельского историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима. Судья Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия. Из вынесенного срока будут вычтены 5 лет, которые историк уже пробыл в СИЗО. Адвокаты осужденного сообщили, что приговор будет обжалован в течение 10 дней.

*Власти РФ считают иностранным агентом