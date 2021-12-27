Улицкая: Приговор Дмитриеву может быть местью местного руководства за сохранение памяти жертв сталинских репрессий

Приговор Юрию Дмитриеву может быть местью местного руководства за сохранение памяти жертв сталинских репрессий. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писательница Людмила Улицкая.

«Это конфликт между Дмитриевым и каким-то руководством местным, которое мстит ему за непослушание. Потому что то, чем занимался Дмитриев, это была деятельность, которую государство должно было поддерживать изо всех сил, потому что он пытался сохранить память о людях, погибших в тех местах, таких людей погибли тысячи. То, что он делал, это священный долг каждого человека, не говоря уже христианина, поэтому я не думаю, что в этом приговоре есть хотя бы малейшая доля справедливости. Это глубокая несправедливость, имя Дмитриева по моим понятиям войдет в историю. Через 50 лет об этом процессе будут писать как о позорном процессе, также как сегодня оценивают многие процессы, прошедшие в 1937 году», — сказала она.

Петрозаводский городской суд приговорил карельского историка Юрия Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима. Судья Екатерина Хомякова признала Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия. Из вынесенного срока будут вычтены 5 лет, которые историк уже пробыл в СИЗО. Адвокаты осужденного сообщили, что приговор будет обжалован в течение 10 дней.

Юрия Дмитриев возглавляет карельское отделение правозащитного центра «Мемориал»*. В поддержку Дмитриева выступал целый ряд общественных деятелей, журналистов, актеров и писателей. По их мнению, обвинение в отношении Юрия Дмитриева сфабриковано и связано с его деятельностью по сохранению памяти о жертвах сталинских репрессий.

*Российские власти считают иностранным агентом