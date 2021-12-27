Пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублев пропустит ближайшие турниры

Спортсмен заразился коронавирусом. Сейчас он находится в Барселоне на самоизоляции. Когда Рублеву диагностировали коронавирус, не уточняется. Судя по всему, он заразился на показательном турнире в Абу-Даби. Положительные тесты оказались еще у четырех участников этих соревнований, в том числе у испанца Рафаэля Надаля.