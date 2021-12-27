Следствие намерено через суд ограничить Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела

Следствие намерено через суд ограничить журналиста Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с материалами уголовного дела, – сообщил адвокат Дмитрий Талантов. Он назвал такие планы следователя абсурдом и нарушением права на защиту, напомнив, что адвокатам запрещено делать копии и выписки из материалов. В документах, которые защита смогла изучить, нет доказательств виновности Сафронова, – подчеркнул Талантов.

Сафронов, напомню, обвиняется в госизмене. Виновным себя он не признаёт. По решению Мосгорсуда Сафронов останется под стражей еще на 3 месяца – до 7-го апреля.