«Коммерсантъ»: Средняя стоимость поездки на такси в Москве за год увеличилась почти на 25% – до 520-ти рублей

Средняя стоимость поездки на такси в Москве за год увеличилась почти на 25% – до 520-ти рублей, – сообщает газета «Коммерсантъ». Агрегаторы объясняют ситуацию динамическим ценообразованием и снежной зимой, – отмечает газета. В организации «Общественная потребительская инициатива» считают, что компании манипулируют с ценами, и призывают вмешаться Федеральную антимонопольную службу.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…