«Коммерсантъ»: Средняя стоимость поездки на такси в Москве за год увеличилась почти на 25% – до 520-ти рублей

Средняя стоимость поездки на такси в Москве за год увеличилась почти на 25% – до 520-ти рублей, – сообщает газета «Коммерсантъ». Агрегаторы объясняют ситуацию динамическим ценообразованием и снежной зимой, – отмечает газета. В организации «Общественная потребительская инициатива» считают, что компании манипулируют с ценами, и призывают вмешаться Федеральную антимонопольную службу.