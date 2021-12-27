В Москве по делу о взятке задержаны сотрудники Ростехнадзора – зам.главы отдела ведомства по ядерной безопасности Андрей Лавринович и главный специалист-эксперт этого отдела Кирилл Неволин. Суд заключил обоих под стражу. Обвиняемым грозит от 7-ми до 12-ти лет лишения свободы.