Патриарх Кирилл призвал Эрмитаж вернуть ковчег, в котором хранились останки князя Александра Невского

Так называемую раку — религиозный объект в форме гроба — нужно передать в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, которая расположена в Санкт-Петербурге, сообщил патриарх. По его словам, это должно восстановить историческую справедливость, так как ковчег был насильно вывезен в Эрмитаж почти 100 лет назад. Мемориальный комплекс с ракой был создан во времена правления императрицы Елизаветы Петровны. Его вес составляет 1,5 тонны, основной материал — серебро. Сам гроб изготовлен из дерева. Вернуть экспонат нужно в целости и сохранности, для чего, по словам патриарха Кирилла, требуется привлечь специалистов. Как сообщает пресс-служба предстоятеля православной церкви, руководство Эрмитажа отказывается отдавать саркофаг, предлагая создать копию. В РЦП с предложением не согласны: уникальность ковчега в таком случае потеряется. Призывы вернуть раку в Россию озвучивались и раньше.

В Эрмитаже призыв патриарха пока не комментировали.